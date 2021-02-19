В феврале АПБ Азербайджана выявило 592 нарушения на предприятиях общепита

БАКУ /Trend/ - В результате мониторинга, проведенного Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в феврале на предприятиях общественного питания было обнаружено 592 нарушения.

Как сообщили в пятницу Trend в АПБ, с 1 по 18 февраля текущего года проведено 12 476 мониторингов.

Наиболее частыми нарушениями были: отсутствие контроля над использованием, неиспользование и непредоставление медицинских масок сотрудникам – 491 случай или 83%, несоблюдение требований по дистанции между рабочими столами (2 метра) и стульями (1 метр) – 71 случай или 12%.

Всего с 25 сентября 2020 года АПБ провело 45 254 мониторинга в 11 499 действующих в стране предприятиях общественного питания, в ходе чего было выявлено 2699 нарушений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)