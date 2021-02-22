Сотрудники Бакинского порта прошли вакцинацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" прошли вакцинацию против коронавируса.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ЗАО.

Так, 142 сотрудника порта в возрасте 50-64 года, добровольно пожелавшие пройти вакцинацию, были привиты от коронавируса после соответствующего врачебного обследования.

До этого были вакцинированы четыре работника порта в возрасте старше 65 лет.

В рамках процесса, начатого в Азербайджане с начала 2021 года, используется вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)