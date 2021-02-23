Приостановлены очные занятия еще в одной школе Баку

БАКУ /Trend/ - В связи со случаями заражения COVİD-19 до 9 марта приостановлены очные занятия в Республиканской гимназии искусств, сообщает во вторник Trend.

Уроки продолжаются в дистанционной форме.

Напомним, что ранее по этой же причине были приостановлены очные занятия в бакинской школе №82.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)