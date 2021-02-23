В Азербайджане у 54 % пенсионеров исчерпан накопленный пенсионный капитал - Минсоцзащиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 54 процента пенсионеров получают пенсию свыше 12 лет. Страховой капитал, накопленный этими гражданами, уже исчерпан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом по пенсионной политике и контролю за индивидуальным учетом Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Аббасов.

По его словам, в Азербайджане средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 77 лет, а люди выходят на пенсию в 65 лет.

"Разница составляет 12 лет. Сегодня в Азербайджане 1,232 миллион пенсионеров. Мы планируем выплачивать гражданину накопленный им пенсионный капитал 12 лет. Если гражданин после выхода на пенсию проживает дольше этого времени, к примеру, есть 90-летние пенсионеры, то мы не прекращаем выплачивать пенсию, хотя накопленный ими пенсионный капитал исчерпан. Мы выплачиваем им пенсии за счет средств Государственного Фонда социальной защиты", - уточнил Аббасов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)