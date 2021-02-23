Рабочий график ресторанов необходимо разделить - депутат Саттар Мехбалыев
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане рабочий график ресторанов может быть разделен на две части, что восстановит около 400 тысяч рабочих мест.
С таким предложением на сегодняшнем заседании пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) выступил депутат Саттар Мехбалыев, сообщает во вторник Trend.
Он напомнил, что в Азербайджане кафе и рестораны работают с 10:00 до 24:00 часов: "В таком режиме работает один и тот же персонал. Если этот график будет разделен, то пополнятся рабочие места".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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