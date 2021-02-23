В феврале в Азербайджане коронавирусом заразились 225 учеников

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана № 12 от 22 января 2021 года и соответствующему приказу министра образования, в общеобразовательных учреждениях страны с первого февраля частично возобновлено очное обучение. С первого по 21 февраля в 4 427 школах, 71 764 классах частично возобновлено очное преподавание.

Об этом во вторник сказали Trend в министерстве образования Азербайджана.

Общее количество студентов, привлеченных к обучению в очной форме, составляет 600 тысяч человек, а количество сотрудников - 120 тысяч человек. В этот период посещаемость студентов и преподавателей составила 90 процентов.

"С первого по 21 февраля число инфицированных коронавирусом учеников составило 225 или 0,03 процентов от общего числа привлеченных к очному обучению. За этот период 159 работников образования или 0,13 процентов от общего числа сдали положительный тест на коронавирус", - уточнили в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)