Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Следует признать, что есть люди, которые злоупотребляют тем, что дерево в скором времени упадет, тогда как такие вопросы должны решаться согласно законодательству, и это должно быть приоритетом для всех.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал начальник Госагентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что если в агентство поступают обращения об аварийных деревьях с угрозой внезапного падения, то на них сразу реагируют: "Если эти деревья необходимо убрать, то их спиливают и вывозят. Вывоз упавших деревьев тоже осуществляется по соответствующей процедуре. Услуги по обрезке деревьев не в нашей компетенции".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)