Снег парализовал автодвижение в Сумгайыте (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Идущий со вчерашнего вечера снег парализовал движение транспорта в Сумгайыте, сообщает в среду Trend.
Дороги расчищаются от снега спецтехникой.
Отметим, что количество осадков, выпавших в Сумгайыте, составило 1 мм, скорость северо-западного ветра - 18 м/сек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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