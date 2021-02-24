В школах Азербайджана сильно упала посещаемость – Минобразования

БАКУ / Trend/ - Снежная и ветреная погода на территории Азербайджана повлияла на посещаемость учащихся с очной формой обучения, сказал в среду Trend завотделом по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, посещаемость очень низкая, но пока невозможно обнародовать статистические данные.

Он добавил, что в ближайшее время общественность будет проинформирована об этом.

(Атор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)