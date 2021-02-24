Госагентство автодорог Азербайджана о ситуации на дорогах страны
БАКУ /Trend/ - Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о ситуации на основных магистралях страны, сообщает в среду Trend.
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№
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Название дороги (направление)
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Текущая ситуация
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1
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Баку-Губа-госграница с Россией
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На данный момент осадков нет. На участке Губа-Гусар 5-7 градусов мороза. По дороге в Хыналыг осадков нет, 8-10 градусов мороза. Обеспечено движение транспорта.
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2
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Гилязи-Хызы
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Наблюдается слабый снег, 5-8 градусов мороза. На всей протяженности дорога обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено движение транспорта.
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3
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Баку - Гобустан
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Наблюдается слабый снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На дороге наблюдается 2-3-градусный мороз. Обеспечено движение транспорта.
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4
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Гобустан - Шамахы - Муганлы
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Наблюдается снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На дороге 2-3-градусный мороз. Обеспечено движение транспорта.
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5
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Муганлы - Агсу - Евлах
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Наблюдается слабый снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На территории Муганлы и Агсуинском перевалах 4-5-градусный мороз. Снега на дороге нет, обеспечено движение транспорта.
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6
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Баку - Алят - Гаджигабул
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Осадков нет, покрывшиеся гололедом участки обработаны песчано-солевой смесью. Обеспечено движение транспорта.
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7
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Гаджигабул - Уджар - Евлах
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Идёт слабый снег, на дороге снега нет, движение нормальное.
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8
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Евлах - Гянджа - Газах - госграница с Грузией
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На участке Евлах-Газах идет слабый снег. Наблюдается 1-2-градусный мороз. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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9
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Муганлы - Исмаиллы
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Идет слабый снег, наблюдается мороз в 4-5 градусов. Высота снега на обочине составляет 20-25 см. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Меры в этом направлении продолжаются.Обеспечено нормальное движение транспорта.
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10
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Исмаиллы - Габала - Огуз - Шеки
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На протяжении маршрута идет слабый снег. На участке Исмаиллы-Габала температура составляет 4-5 градусов мороза. Толщина снега в Исмаиллинском районе составляет 10-15, в Габалинском - 12-15, Огузском - 2-4 сантиметра. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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11
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Шеки - Гах - Загатала - госграница с Грузией
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Идет слабый снег, на дороге снега нет, наблюдается мороз в 2-3 градуса. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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12
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Евлах - Шеки (Гёкбулаг)
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Идет слабый снег, на дороге снега нет, наблюдается мороз в 2-3 градуса. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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13
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Гянджа - Дашкесан - Хошбулаг
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Идет слабый снег, наблюдается 1-3-градусный мороз. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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14
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Шамкир - Гедабек
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На территории Гедабека снега нет, на территории Шамкира идет слабый снег. Высота снега на Ясамальском перевале составляет 2-3 сантиметра. Наблюдается мороз в 1-2 градуса. Дорога обрабатывается песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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15
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Алят - Астара - госграница с Ираном
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В Масаллы идет мокрый снег, в Лянкяране - слабый снег, а в Астаре - сильный снег, температура воздуха составляет 2 градуса мороза. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.
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16
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Масаллы - Ярдымлы
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В Масаллы идет мокрый снег, в Ярдымлы снег сопровождается сильным ветром. Температура воздуха в Ярдымлинском районе составляет 9-10 градусов мороза. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспорта.
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17
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Лянкяран - Лерик
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На территории Лянкяранского района идет слабый снег, наблюдается мороз в 3-5 градусов. В Лерикском районе идет снег, дует сильный ветер, температура воздуха 7-8 градусов мороза. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспорта по дороге.
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18
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Гаджигабул - Бахрамтепе - Горадиз
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На участке дороги, проходящей через Имишлинский район, идет слабый снег. Продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспорта по дороге.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)