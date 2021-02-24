Госагентство автодорог Азербайджана о ситуации на дорогах страны

На данный момент осадков нет. На участке Губа-Гусар 5-7 градусов мороза. По дороге в Хыналыг осадков нет, 8-10 градусов мороза. Обеспечено движение транспорта.

Наблюдается слабый снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На дороге наблюдается 2-3-градусный мороз. Обеспечено движение транспорта.

Наблюдается снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На дороге 2-3-градусный мороз. Обеспечено движение транспорта.

Наблюдается слабый снег, дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. На территории Муганлы и Агсуинском перевалах 4-5-градусный мороз. Снега на дороге нет, обеспечено движение транспорта.

Идет слабый снег, наблюдается мороз в 4-5 градусов. Высота снега на обочине составляет 20-25 см. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Меры в этом направлении продолжаются.Обеспечено нормальное движение транспорта.

На протяжении маршрута идет слабый снег. На участке Исмаиллы-Габала температура составляет 4-5 градусов мороза. Толщина снега в Исмаиллинском районе составляет 10-15, в Габалинском - 12-15, Огузском - 2-4 сантиметра. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.

Идет слабый снег, на дороге снега нет, наблюдается мороз в 2-3 градуса. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.

Идет слабый снег, на дороге снега нет, наблюдается мороз в 2-3 градуса. Обеспечено нормальное движение транспорта.

На территории Гедабека снега нет, на территории Шамкира идет слабый снег. Высота снега на Ясамальском перевале составляет 2-3 сантиметра. Наблюдается мороз в 1-2 градуса. Дорога обрабатывается песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.

В Масаллы идет мокрый снег, в Лянкяране - слабый снег, а в Астаре - сильный снег, температура воздуха составляет 2 градуса мороза. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Обеспечено нормальное движение транспорта.

В Масаллы идет мокрый снег, в Ярдымлы снег сопровождается сильным ветром. Температура воздуха в Ярдымлинском районе составляет 9-10 градусов мороза. В течение дня дорога была очищена от снега, обработана песчано-солевой смесью. Продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспорта.

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Лянкяран - Лерик