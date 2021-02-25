Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии

БАКУ /Trend/ - Обледенение Каспийского моря характеризуется притоком холодных арктических воздушных масс. Образование льда у берегов Шабрана в Каспийском море связано именно с этими атмосферными процессами.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом Геоморфологии берегов и дна Каспия Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор географических наук, профессор Амир Алиев.

По его словам, наличие над территорией России холодных арктических воздушных масс и их проникновение на территорию Азербайджана привело к образованию льда на этом участке моря.

Амир Алиев отметил, что самый суровый зимний сезон в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдался в конце декабря 1924 года. В результате проникновения на территорию страны холодных арктических воздушных масс температура на юго-западном побережье моря, в районе залива Гызыл-Агадж, упала до минус 10 градусов, а в начале января 1925 года - до минус 18. В результате резкое охлаждение водной массы в заливе привело к интенсивному обледенению. Это чрезвычайное происшествие привело к массовой гибели перелетных птиц, зимующих в заповеднике. В последующие годы суровый зимний сезон в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдался на Абшеронском полуострове зимой 1949-1950, 1953-1954, 1968-1969 и 1971-1972 годов. В эти годы плавучие льдины, дрейфующие к югу от Махачкалы, нанесли значительный ущерб нефтяной отрасли. Ширина полосы льда в районе Яшма-Сумгайытского месторождения нефти 11 февраля 1969 года достигла 17-18 километров, - уточнил профессор.

Он добавил, что в последний раз обледенение на прибрежной полосе азербайджанского сектора Каспия было зафиксировано в 2012 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)