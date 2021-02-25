Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии

Общество 25 февраля 2021 14:48 (UTC+04:00)
Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии

БАКУ /Trend/ - Обледенение Каспийского моря характеризуется притоком холодных арктических воздушных масс. Образование льда у берегов Шабрана в Каспийском море связано именно с этими атмосферными процессами.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом Геоморфологии берегов и дна Каспия Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор географических наук, профессор Амир Алиев.

По его словам, наличие над территорией России холодных арктических воздушных масс и их проникновение на территорию Азербайджана привело к образованию льда на этом участке моря.

Амир Алиев отметил, что самый суровый зимний сезон в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдался в конце декабря 1924 года. В результате проникновения на территорию страны холодных арктических воздушных масс температура на юго-западном побережье моря, в районе залива Гызыл-Агадж, упала до минус 10 градусов, а в начале января 1925 года - до минус 18. В результате резкое охлаждение водной массы в заливе привело к интенсивному обледенению. Это чрезвычайное происшествие привело к массовой гибели перелетных птиц, зимующих в заповеднике. В последующие годы суровый зимний сезон в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдался на Абшеронском полуострове зимой 1949-1950, 1953-1954, 1968-1969 и 1971-1972 годов. В эти годы плавучие льдины, дрейфующие к югу от Махачкалы, нанесли значительный ущерб нефтяной отрасли. Ширина полосы льда в районе Яшма-Сумгайытского месторождения нефти 11 февраля 1969 года достигла 17-18 километров, - уточнил профессор.

Он добавил, что в последний раз обледенение на прибрежной полосе азербайджанского сектора Каспия было зафиксировано в 2012 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Украина заинтересована в создании логистического центра в морском порту Туркменбаши
Украина заинтересована в создании логистического центра в морском порту Туркменбаши
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в январе 2021 года
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в январе 2021 года
Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 15:02
ОАО "Азеришыг" и компания MERKABA-SOFT подписали контракт на сумму около 2 млн манатов Бизнес 14:58
Количество дебетовых карт в Азербайджане существенно увеличилось Финансы 14:57
Украина заинтересована в создании логистического центра в морском порту Туркменбаши Транспорт 14:56
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в январе 2021 года Бизнес 14:55
Дальнейшие поставки "Искандера" в Армению должны быть прекращены – Игорь Коротченко Точка зрения 14:51
Михаил Гусман в отношении эмира Дубая на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Арабские страны 14:51
Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии Общество 14:48
В Баку прошла встреча между главой МИД Азербайджана и гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО) Политика 14:46
Спутники "Азеркосмос" обеспечат регион Западной Африки HD трансляцией ИКТ 14:32
Рынок Азербайджана представляет большой интерес для пермского бизнеса Бизнес 14:32
В Грузии возобновляются железнодорожные пассажироперевозки Транспорт 14:24
Данные по ситуации на автомагистралях Азербайджана в связи с непогодой Общество 14:20
Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю Транспорт 14:17
Россия наращивает поставки в Турцию по коридору БТК Транспорт 14:16
МВД Азербайджана ответило на критику Общественного телеканала Азербайджан 14:14
К каким тяжелым последствиям может привести минутное опоздание Скорой помощи в Баку (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:08
Турция активно закупает различную продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 14:06
В Грузии продлен срок льгот для импортеров автомобилей Бизнес 14:06
Завтра в Баку воздух прогреется до 7 градусов тепла Общество 13:59
В течение 2021 г. в Азербайджане предусмотрено применение новых "облачных" технологий в аудите Бизнес 13:58
«Азералюминиум» направил 2 млн манатов на транспортировку алюминия в Турцию Транспорт 13:54
Минсвязи Азербайджана проводит работы для обеспечения регионов стабильным интернетом ИКТ 13:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:44
Названы данные по возрастным категориям лиц, вакцинированных от коронавируса в Азербайджане Общество 13:43
В этом году посещение памятника "Крик матери" в Баку будет организовано несколько иначе Общество 13:39
В Азербайджане свыше 207 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса Общество 13:33
Какие сектора турецкой экономики привлекают казахстанских инвесторов Турция 13:33
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора (ФОТО) Экономика 13:28
Госслужба Азербайджана прокомментировала информацию о росте цен на хлеб Общество 13:13
ЦБ Азербайджана направил более 76 тысяч манатов на проведение опроса по планам домохозяйств Финансы 13:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне Политика 12:59
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн ИКТ 12:53
В Азербайджане приватизированы четыре гособъекта Бизнес 12:53
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился на четверть Финансы 12:50
ЕЦБ считает, что пандемия должна помочь структурным переменам в мировой экономике Европа 12:49
Души жертв Ходжалинского геноцида... - представлен фильм "Xocalıya ədalət" (ВИДЕО) Социум 12:47
Пашинян уволил главу Генштаба Армения 12:38
В банках Азербайджана растёт объем депозитов в нацвалюте Финансы 12:36
Попытка военного переворота в Армении - Пашинян приглашает сторонников на Площадь Республики Армения 12:35
МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга Политика 12:35
Завтра температура воздуха в Азербайджане начнет повышаться Общество 12:28
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета Энергетика 12:24
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна Армения 12:22
Задержаны лица, намеревавшиеся попасть на освобожденные территории в обход постов - МВД Азербайджана (ФОТО) Общество 12:18
Из Туркменистана в Турцию будет осуществлён грузовой авиарейс Транспорт 12:04
Франция увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 12:01
Выплаты страховых компаний Азербайджана увеличились вдвое Финансы 11:57
В Грузии назначены вице-премьеры Грузия 11:56
Турция всегда рядом с азербайджанскими братьями - спикер парламента Политика 11:52
Бакинская высшая школа нефти и Стокгольмский университет начинают обучение специалистов в области кибербезопасности Общество 11:50
Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия - председатель парламента Турции Политика 11:43
"Сказ о сгоревшем доме" - Сумгайытский театр представит спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО) Культура 11:40
Азербайджан увеличил экспорт пластмассы на 45% Бизнес 11:31
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана в январе 2021 г. Бизнес 11:24
В селах Хачмазского района продолжается модернизация интернет-оборудования - минсвязи Экономика 11:22
В Секретариате ГУАМ почтили память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:17
Cуд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на азербайджанской ресторан Армения 11:17
Село Юсифбейли Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:12
Казахстан увеличил импорт стали из Турции Турция 11:04
Сборы страховых компаний Азербайджана за год сократились Финансы 11:01
В Баку высота снежного покрова составила 17 см Общество 10:55
Цены на нефть слабо меняются на снижении опасений дисбаланса на рынке Энергетика 10:52
В Барде арестован директор лицея Общество 10:48
В Баку этой ночью было 6 градусов мороза - минэкологии Общество 10:40
В Баку со вчерашнего дня произошло 41 ДТП Происшествия 10:27
Узбекистан планирует приобрести вертолеты Airbus Узбекистан 10:23
Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию границ Узбекистан 10:20
Улицы Баку до утра расчищались от снега и льда - ИВ (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:18
Боль Ходжалинской трагедии - картины художников (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:15
Обнаружена первая жертва мощного землетрясения в Японии Другие страны 10:15
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:10
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:57
Авиалинии Пакистана объявили об открытии рейсов в Азербайджан Экономика 09:53
В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой США 09:49
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:45
В январе 2021 г. турецкий порт Коджаэли принял около 800 судов Турция 09:36
В Баку травмы из-за гололеда получили 64 человека Общество 09:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 09:28
Председатель КНР заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью Экономика 09:03
Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,7 млрд Финансы 08:49
Изучены возможности и проблемы экономического сотрудничества с Ирана и Великобритании - посол Экономика 08:30
До конца мая вторую вакцинацию в Грузии должны пройти не менее 200 тысяч человек Грузия 08:18
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях Экономика 08:13
795 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 08:13
Парламент Австралии принял кодекс, обязывающий цифровые платформы платить СМИ за новости Другие страны 07:54
Прибыль Petrobras сократилась на 82% за год в условиях пандемии Энергетика 07:42
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,1 Другие страны 07:41
В Японии просят следить за симптоматикой у детей, заразившихся коронавирусом Другие страны 07:28
Foxconn объединится с Fisker для создания электромобиля Бизнес 07:12
Правительство Чехии попросит парламент продлить режим ЧС до 31 марта Европа 06:47
Австрия предлагает ЕС ввести "зеленый паспорт" для привитых и сдавших тест на коронавирус Европа 06:22
В Дании заявили, что британский штамм коронавируса связан с большим риском госпитализации Европа 05:59
В Индонезии пятеро погибли при сходе оползней на руднике Другие страны 05:41
В Финляндии снова вводят режим чрезвычайного положения Европа 05:18
YouTube разработал систему позволяющую регулировать функции в аккаунте ребенка ИКТ 05:00
Египет планирует заказать 10 млн доз вакцины "Спутник V" Арабские страны 04:39
Крупные компании США увеличат долю женщин в руководстве до 25% к 2025г. США 04:20
В Госдепартаменте США создана должность директора по вопросам разнообразия и инклюзивности США 03:56
Все новости