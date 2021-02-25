Новое назначение в исполнительной власти Сабаильского района

БАКУ/Trend/ - Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в Исполнительной власти Сабаильского района назначен начальник нового созданного отдела по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Приказом главы Исполнительной власти Сабаильского района начальником нового отдела назначен участник Отечественной войны Орхан Хагани оглы Айдынов, принимавший участие в боях в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах.

Следует отметить, что Орхан Айдынов работал старшим консультантом отдела социально-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Сабаильского района с 2016 года.