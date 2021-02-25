Новое назначение в исполнительной власти Сабаильского района

Общество 25 февраля 2021 16:06 (UTC+04:00)
Новое назначение в исполнительной власти Сабаильского района

БАКУ/Trend/ - Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в Исполнительной власти Сабаильского района назначен начальник нового созданного отдела по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Приказом главы Исполнительной власти Сабаильского района начальником нового отдела назначен участник Отечественной войны Орхан Хагани оглы Айдынов, принимавший участие в боях в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах.

Следует отметить, что Орхан Айдынов работал старшим консультантом отдела социально-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Сабаильского района с 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета
Узбекистан планирует приобрести вертолеты Airbus
Узбекистан планирует приобрести вертолеты Airbus
Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию границ
Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию границ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Доля Италии в экспорте азербайджанской нефти в прошлом году превысила 40% Энергетика 16:36
На освобожденных территориях Азербайджана может быть применена лидарная технология - Агентство инноваций ИКТ 16:24
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению "Достлуг" Политика 16:23
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина, выдававшего себя за должностное лицо Азербайджан 16:21
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией в январе достиг $160 млн Бизнес 16:17
В Азербайджане будут проведены работы по измерению снежного покрова Общество 16:10
Новое назначение в исполнительной власти Сабаильского района Общество 16:06
Житель Джабраильского района подорвался на мине Происшествия 16:02
В небе над Ереваном появились истребители (ВИДЕО) Политика 16:00
Silk Way West Airlines готова взять на себя ведущую роль в глобальной транспортировке товаров медицинского назначения Транспорт 16:00
В Азербайджане ожидается рост торговых сетей продуктового направления Бизнес 15:48
Участница "Евровидения" и Sivva представили проект памяти мирных жителей - жертв армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:47
Внедрение "умных" проектов стимулирует развитие IoT технологий в Азербайджане ИКТ 15:41
В рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" презентован фильм "Знак Ходжалы" (ВИДЕО) Политика 15:32
Fitch ожидает снижения цен на золото к 2023 году до $1200 за тройскую унцию США 15:31
В Азербайджане зафиксировано многократное увеличение оборота по платежным картам Финансы 15:22
Назван объем экспорта сельхозпродукции в Лебапском регионе Туркменистана Бизнес 15:10
Загадочные смерти общественно-политических и культурных деятелей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:04
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 15:02
ОАО "Азеришыг" и компания MERKABA-SOFT подписали контракт на сумму около 2 млн манатов Бизнес 14:58
Количество дебетовых карт в Азербайджане существенно увеличилось Финансы 14:57
Украина заинтересована в создании логистического центра в морском порту Туркменбаши Транспорт 14:56
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в январе 2021 года Бизнес 14:55
Дальнейшие поставки "Искандера" в Армению должны быть прекращены – Игорь Коротченко Точка зрения 14:51
Михаил Гусман в отношении эмира Дубая на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Арабские страны 14:51
Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии Общество 14:48
В Баку прошла встреча между главой МИД Азербайджана и гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО) Политика 14:46
Спутники "Азеркосмос" обеспечат регион Западной Африки HD трансляцией ИКТ 14:32
Рынок Азербайджана представляет большой интерес для пермского бизнеса Бизнес 14:32
В Грузии возобновляются железнодорожные пассажироперевозки Транспорт 14:24
Данные по ситуации на автомагистралях Азербайджана в связи с непогодой Общество 14:20
Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю Транспорт 14:17
Россия наращивает поставки в Турцию по коридору БТК Транспорт 14:16
МВД Азербайджана ответило на критику Общественного телеканала Азербайджан 14:14
К каким тяжелым последствиям может привести минутное опоздание Скорой помощи в Баку (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:08
Турция активно закупает различную продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 14:06
В Грузии продлен срок льгот для импортеров автомобилей Бизнес 14:06
Завтра в Баку воздух прогреется до 7 градусов тепла Общество 13:59
В течение 2021 г. в Азербайджане предусмотрено применение новых "облачных" технологий в аудите Бизнес 13:58
«Азералюминиум» направил 2 млн манатов на транспортировку алюминия в Турцию Транспорт 13:54
Минсвязи Азербайджана проводит работы для обеспечения регионов стабильным интернетом ИКТ 13:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО/ТРАНСЛЯЦИЯ) Политика 13:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:44
Названы данные по возрастным категориям лиц, вакцинированных от коронавируса в Азербайджане Общество 13:43
В этом году посещение памятника "Крик матери" в Баку будет организовано несколько иначе Общество 13:39
В Азербайджане свыше 207 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса Общество 13:33
Какие сектора турецкой экономики привлекают казахстанских инвесторов Турция 13:33
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора (ФОТО) Экономика 13:28
Госслужба Азербайджана прокомментировала информацию о росте цен на хлеб Общество 13:13
ЦБ Азербайджана направил более 76 тысяч манатов на проведение опроса по планам домохозяйств Финансы 13:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне Политика 12:59
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн ИКТ 12:53
В Азербайджане приватизированы четыре гособъекта Бизнес 12:53
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился на четверть Финансы 12:50
ЕЦБ считает, что пандемия должна помочь структурным переменам в мировой экономике Европа 12:49
Души жертв Ходжалинского геноцида... - представлен фильм "Xocalıya ədalət" (ВИДЕО) Социум 12:47
Пашинян уволил главу Генштаба Армения 12:38
В банках Азербайджана растёт объем депозитов в нацвалюте Финансы 12:36
Попытка военного переворота в Армении - Пашинян приглашает сторонников на Площадь Республики Армения 12:35
МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга Политика 12:35
Завтра температура воздуха в Азербайджане начнет повышаться Общество 12:28
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета Энергетика 12:24
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна Армения 12:22
Задержаны лица, намеревавшиеся попасть на освобожденные территории в обход постов - МВД Азербайджана (ФОТО) Общество 12:18
Из Туркменистана в Турцию будет осуществлён грузовой авиарейс Транспорт 12:04
Франция увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 12:01
Выплаты страховых компаний Азербайджана увеличились вдвое Финансы 11:57
В Грузии назначены вице-премьеры Грузия 11:56
Турция всегда рядом с азербайджанскими братьями - спикер парламента Политика 11:52
Бакинская высшая школа нефти и Стокгольмский университет начинают обучение специалистов в области кибербезопасности Общество 11:50
Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия - председатель парламента Турции Политика 11:43
"Сказ о сгоревшем доме" - Сумгайытский театр представит спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО) Культура 11:40
Азербайджан увеличил экспорт пластмассы на 45% Бизнес 11:31
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана в январе 2021 г. Бизнес 11:24
В селах Хачмазского района продолжается модернизация интернет-оборудования - минсвязи Экономика 11:22
В Секретариате ГУАМ почтили память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:17
Cуд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на азербайджанской ресторан Армения 11:17
Село Юсифбейли Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:12
Казахстан увеличил импорт стали из Турции Турция 11:04
Сборы страховых компаний Азербайджана за год сократились Финансы 11:01
В Баку высота снежного покрова составила 17 см Общество 10:55
Цены на нефть слабо меняются на снижении опасений дисбаланса на рынке Энергетика 10:52
В Барде арестован директор лицея Общество 10:48
В Баку этой ночью было 6 градусов мороза - минэкологии Общество 10:40
В Баку со вчерашнего дня произошло 41 ДТП Происшествия 10:27
Узбекистан планирует приобрести вертолеты Airbus Узбекистан 10:23
Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию границ Узбекистан 10:20
Улицы Баку до утра расчищались от снега и льда - ИВ (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:18
Боль Ходжалинской трагедии - картины художников (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:15
Обнаружена первая жертва мощного землетрясения в Японии Другие страны 10:15
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:10
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:57
Авиалинии Пакистана объявили об открытии рейсов в Азербайджан Экономика 09:53
В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой США 09:49
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:45
В январе 2021 г. турецкий порт Коджаэли принял около 800 судов Турция 09:36
В Баку травмы из-за гололеда получили 64 человека Общество 09:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 09:28
Председатель КНР заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью Экономика 09:03
Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,7 млрд Финансы 08:49
Все новости