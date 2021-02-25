Завтра будет изменено движение автобусов 7 маршрутов

БАКУ /Trend/ - Завтра, в день 29-й годовщины Ходжалинского геноцида, с 08:00 утра до полного снятия ограничения временно будет изменено движение 7 автобусных маршрутов - №№ 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Движение автобусов будет организовано по альтернативным улицам и проспектам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)