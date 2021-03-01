В этом году все раненые военнослужащие будут обеспечены высококачественными протезами – Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В этом году все военнослужащие, получившие ранения в Отечественной войне Азербайджана, будут обеспечены самыми высококачественными протезами.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в поствоенный период 90% семей шехидов обеспечены соцвыплатами. Более 12 тысячам граждан были назначены пособия, пенсии и стипендии.

Министр отметил, что до настоящего времени с большинством (90%) раненых участников войны проведена работа по изучению социально-медицинских потребностей, свыше 1200 из них обеспечены средствами реабилитации, установлены лица, которым должна быть сделана ампутация: "15 военнослужащих обеспечены самыми современными электронными протезами. Среди них есть такие, которые потеряли одну или две ноги".

Бабаев добавил, что почти с 9 тысячами лиц была проведена социально-психологическая реабилитация, среди них семьи шехидов и участники войны. Кроме того, в этом году планируется оказать услуги 30 лицам с инвалидностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)