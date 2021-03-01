В Азербайджане тысячи людей приняли участие в опросе по программе возвращения

БАКУ /Trend/ - В онлайн-опросе по возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли в Карабахе уже приняли участие тысячи человек.

Об этом в понедельник сказала Trend член Группы опросов Расмия Абдуллаева. По ее словам, предварительные результаты показывают, что большинство людей уже готовы вернуться.

"Многие бывшие вынужденные переселенцы даже заявляют, что готовы вернуться без государственной поддержки. Разумеется, есть и те, кто нуждается в поддержке. Им нужна финансовая поддержка государства в организационных вопросах или миграции.

Всем известно, что за эти 30 лет армяне не оставили там и камня на камне, инфраструктуры нет, и это, разумеется, делает необходимым осуществление серьезного восстановительного процесса. Цель нашего исследования - изучить намерения наших бывших вынужденных переселенцев в этом процессе репатриации. Каждый вопрос составлен таким образом, чтобы понять, какой жизни они хотят после возвращения", - отметила Абдуллаева.

Расмия Абдуллаева отметила, что в опросы также включены вопросы об "умных городах" и "умных селах".

"Современная молодежь также чувствительна к этим вопросам. Следует учесть, что в течение этого 30-летнего периода принудительного перемещения в семьях, проживающих в других частях Азербайджана, родились новые дети. Они жили и росли в таких местах, как Баку, Сумгайыт и Гянджа, и никогда не видели Карабаха. Учитывая их пожелания, мы также включили вопросы об "умных городах" и "умных селах" в опрос.

Напомним, что для централизованного решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных задач на освобожденных территориях, а также координирования деятельности в этой сфере, "Рабочая группа по академическим и образовательным вопросам" Межуправленческого центра при созданном на основании соответствующего Распоряжения Президента Азербайджана Координационного штаба проводятся исследования с привлечением местных и зарубежных специалистов. Одним из них является исследование, проводимое в университете ADA, под названием "Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации в постконфликтные территории Азербайджана".

В рамках этого исследования будет проведено несколько социологических опросов. Первый - это онлайн-опрос. Данное исследование проводится по государственному заказу учеными, работающими как самостоятельная группа и являющимися специалистами нескольких научно-исследовательских и образовательных учреждений. Конфиденциальность личных данных респондентов и их ответов полностью гарантируется. Опрос открыт с 22 февраля. Заполнение анкеты не занимает более 5-6 минут.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)