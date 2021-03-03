В Азербайджане началась вакцинация работников системы образования
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане началась вакцинация педагогического и технического состава общеобразовательных заведений от COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение Минобразования и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Для этого в общеобразовательных школах Баку создано 10 прививочных пунктов.
Отметим, что участие педагогического и технического состава в вакцинации необходимо для организации нормальной образовательной среды в условиях пандемии.
Напомним, что вакцинация в Азербайджана началась 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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