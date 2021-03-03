Израильский врач вернул зрение участнику Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Участник Отечественной войны Ариф Гаджиев получил контузию в бою и был ранен в глаз, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Израильский врач сделал ему операцию в три этапа.

В глаз была помещена окулярная линза, а затем от израильского донора ему был пересажен зрачок. До операции один глаз Арифа совсем не видел, но благодаря успешно проведенной операции зрение было восстановлено и способность видеть увеличилась на 20%. Врачи отмечают, что его здоровье улучшается день ото дня.

Напомним, что по инициативе Фонда "YAŞAT", организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии им. акад. Зарифы Алиевой из Израиля в Азербайджан приехала делегация офтальмологов для оказания медико-гуманитарной помощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)