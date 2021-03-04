В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более 337 тыс. человек

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане 3 марта от коронавируса были вакцинированы 24 272 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До настоящего времени вакцинацию в стране прошли 337 315 человек.

Напомним, что этот процесс в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)