Завтра в Баку воздух прогреется до +14°C

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 6 марта будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, днем умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана в субботу осадки не ожидаются, местами будет туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем – 8-13 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове усиливающийся юго-западный ветер седьмого марта сменится на сильный северный, также ожидается значительное колебание атмосферного давления, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)