Посещение танкера - музея "Сураханы" будет бесплатным для ветеранов и членов семей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого марта в Баку состоялось открытие танкера-музея "Сураханы".

Как сообщает в пятницу Trend, посещение "Сураханы", первого подобного музея в мире, будет бесплатным для ветеранов и членов семей шехидов.

"Сураханы" был одним из крупнейших и современных танкеров своего времени. Для превращения его в музей был использован опыт таких обладающих древними традициями судоходства стран, как Великобритания, Нидерланды, Турция. Таким образом, благодаря труду более 2000 местных судоремонтников был реализован уникальный проект.

В залах музея применены самые современные технологические решения. К примеру, посредством игровых манипуляторов можно самостоятельно выполнить швартовку судна. Одновременно посетители с помощью демонстрируемого на 360-градусном экране видео становятся непосредственными "участниками" происходящего.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)