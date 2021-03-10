Обнародованы возрастные группы инфицированных коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 52,5 процента инфицированных коронавирусом приходится на Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Koronavirusinfo.az.

На центральные районы приходится 13,1 процента от общего числа зараженных COVID-19, на Абшеронский район - 12,9 процента, Гянджа-Газахский регион - 8,1 процента, Шеки-Загатальский – 3,3 процента, Губа-Хачмазский регион - три процента, Лянкяранский район - 2,8 процента, Горный Ширван - 2,5 процента, Верхний Карабах - 1,4 процента.

Этот показатель в Нахчыване составляет 0,004 процента.

Доля инфицированных среди граждан в возрасте 30-39 лет составляет 21 процент, 50-59 лет - 18 процентов, до девяти лет - три процента, старше 80 лет - два процента.

Среди заразившихся 54 процента - женщины, 46 процентов - мужчины.

Отметим, что ранее самый высокий процент инфицирования был зафиксирован среди лиц в возрасте 50-59 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)