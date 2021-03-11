Посол Пакистана посетил Бакинскую высшую школу нефти

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Билалом Хайе.

В ходе встречи Эльмар Гасымов подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана и был рядом с нашей страной во время Отечественной войны.

Ректор отметил наличие огромного потенциала для расширения связей между двумя странами в культурной, экономической, образовательной сферах и рассказал о работе, проводимой в этом направлении. Говоря о существующих связях между Азербайджаном и Пакистаном, Э. Гасымов особо отметил важность сотрудничества в сфере образования. Ректор предложил предоставить стипендии двум молодым пакистанцам, чтобы они начали обучаться в БВШН со следующего учебного года.

В свою очередь, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил ректора за теплый прием. Б. Хайе выразил удовлетворение тем, что он работал в качестве посла в Азербайджане накануне славной победы, достигнутой нашей страной в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

«Находясь рядом с Азербайджаном в трудные для него дни, Пакистан очередной раз доказал, что он является дружественной и братской страной для Азербайджана, и мы гордимся этим. Двусторонние отношения между двумя странами развиваются с каждым днем, и мы выступаем за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере образования. Мы будем рады готовить специалистов совместно с Бакинской высшей школой нефти, которая занимает лидирующее место в том, что касается качества, репутации и рейтинговых показателей образования, а также количества успешных и конкурентоспособных студентов.

В Пакистане существует более 30 инженерных вузов. Меня впечатлило материально-техническое обеспечение вашего вуза, а также учебная среда, сформировавшаяся в вашей школе, и профессионализм ее сотрудников. Я высоко ценю успехи, достигнутые БВШН за короткий период времени», - сказал посол.

Б. Хайе сказал, что посольство Пакистана прилагает все усилия для расширения образовательных связей между двумя странами, отметив, что предложение о стипендии будет оценено.

На встрече также обсуждались обмен опытом между Бакинской высшей школой нефти и пакистанскими университетами, сотрудничество в области исследований, организация совместных тренингов, аккредитация в Инженерном совете Пакистана.

Затем гости ознакомились с кампусом БВШН и созданными там условиями.