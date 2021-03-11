Число приехавших в Азербайджан иностранцев уменьшилось на 83%
БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджан приехало на 83% меньше иностранцев, чем в этот же период прошлого года, сказал в четверг Trend заведующий сектором по связям с медиа и общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.
По его словам, в январе-феврале Азербайджан посетило примерно 72 тыс. иностранных граждан – около 36 тыс. в январе и почти столько же в феврале: «Это примерно на 83% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя в настоящее время можно вылетать за рубеж, и для этого даже реализуются специальные рейсы, но это не может расцениваться как туризм. Однако есть надежды на вторую половину года».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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