Журнал National Geographic поделился фотографией Худаферинского моста на своей странице в Instagram (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Популярный журнал National Geographic Национального географического общества США поделился на своей странице в Instagram фотографией Худаферинского моста, который расположен в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, в публикации говорится, что Худаферинский мост, считающийся историческим памятником XII века, возведен через реку Араз на ирано-азербайджанской границе в Джабраильском районе.

Отмечается, что Джабраил — один из семи азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха, который был оккупирован армянскими войсками и недавно освобожден Азербайджаном.

В публикации также представлена ​​информация об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что большая часть территорий, утраченных Азербайджаном в 1990-е годы, была возвращена в результате прошлогодней войны.

(Редактор: Надир Насиров)