К концу 2025 года число обеспеченных жильем семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане превысит 20 тыс. - министр

БАКУ /Trend/ - К концу 2025 года частными домами и квартирами в Азербайджане будет обеспечено более 20 тысяч семей шехидов и инвалидов войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года, в ближайшие пять лет будут поэтапно обеспечены частными домами и квартирами как лица, поставленные на учет в 2014-2019 годах, так и инвалиды, семьи военнослужащих, погибших в боевых действиях 2020 года, включая Отечественную войну.

За указанный период гражданам этой категории будет предоставлено в целом 11 тысяч квартир и частных домов.

"В 1997-2020 годах семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 9 200 квартир и частных домов.

С учетом вышеуказанных цифр, к концу 2025 года число обеспеченных частными домами и квартирами семей шехидов и инвалидов войны превысит 20 тысяч. В соответствии с планом на 2021 год, семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлено 100 квартир, и эти меры будут продолжены в течение года", - добавил Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)