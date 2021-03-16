Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с ректором Стамбульского технического университета

БАКУ/Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с ректором Стамбульского технического университета проф. Исмаилом Коюнджу.

Эльмар Гасымов поздравил Исмаила Коюнджу с его недавним назначением на должность ректора Стамбульского технического университета и пожелал ему успехов в трудовой деятельности.

В ходе встречи ректоры обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя вузами. В частности, они обменялись мнениями о реализации совместных программ в таких областях, как информационные технологии, кибербезопасность, научно-исследовательская деятельность.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил ректора Стамбульского технического университета Исмаила Коюнджу посетить Баку.

Отметим, что Стамбульский технический университет, основанный в 1773 году, специализируется в области инженерии и архитектуры и считается одним из ведущих технических вузов мира.

Исмаил Коюнджу был назначен ректором этого вуза в августе 2020 года.