В бакинском поселке Бинагади кардинально улучшается водоснабжение около 1000 жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" продолжает реализацию проектов по улучшению снабжения питьевой водой населения города Баку и пригородных поселков. За счет внутренних ресурсов организации стартовал новый проект в бакинском поселке Бинагади.

Как сообщили во вторник Trend в "Азерсу", проект, начатый в марте этого года, охватывает территорию поселка Бинагади, именуемую 2-й промысел 87-й корпус. На территории нет централизованной сети питьевого водоснабжения. Оно здесь обеспечивается сетью, созданной населением индивидуально и не отвечающей строительным нормам. Однако индивидуальные линии и установленные распределительные коллекторы не позволяют обеспечивать нормальное водоснабжение. Частые аварии на водопроводах, которые эксплуатировались долгие годы и пришли в негодность, приводят к нарушению стабильных гидравлических режимов в системе, серьезным потерям воды, а также к определенным рискам в плане качества воды. Посредством такой ​​сети особенно в летние месяцы становится невозможным обеспечить потребителей нормальной подачей питьевой воды.

В рамках проекта строится новая сеть питьевого водоснабжения протяженностью 2 км с применением полиэтиленовых труб разного диаметра. К более чем 200 частных домов и объектов подведены линии и установлены счетчики.

Строительно-монтажные работы предусматривается завершить к началу апреля. После реализации проекта будет кардинально улучшено водоснабжение около 1000 жителей.

В ОАО отметили, что "Азерсу" также за счет внутренних ресурсов продолжает реализацию проектов по улучшению снабжения питьевой водой в Абшеронском, Сабаильском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском районах, а также в селах и поселках Гаджигабульского, Саатлинского и Товузского районов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)