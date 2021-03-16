Азербайджанская диаспора России отправила в Азербайджан 566 инвалидных колясок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская диаспора Приморского края России при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой отправила в Азербайджан 566 колясок для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, часть колясок была передана лицам с инвалидностью в Центре профессионально-трудовой реабилитации для людей с ограниченными возможностями Агентства социальных услуг ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Агентства Фаиг Агаев, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Шахин Джамалов и другие.

Было отмечено, что уход за людьми с ограниченными возможностями и их реабилитация являются одним из основных направлений успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева. Деятельность в этом направлении постоянно расширяется, также проводится важная работа по обеспечению людей с ограниченными возможностями реабилитационными средствами.

Было также подчеркнуто, что только в прошлом году Минтруда и соцзащиты населения предоставило лицам с инвалидностью около 35 000 средств реабилитации, в том числе 1 000 инвалидных колясок. В течение года 1252 лицам с инвалидностью в разных регионах страны, в том числе 262 инвалидам Карабахской войны, было предоставлено 7151 средство реабилитации. В послевоенный период 15 военнослужащих были обеспечены современными высокотехнологичными протезами, 210 инвалидов войны получили 1220 реабилитационных средств, а раненые ветераны были снабжены моторизованными колясками для лиц с инвалидностью.

Было сказано, что отправка 566 колясок для людей с ограниченными возможностями азербайджанской диаспорой Приморского края России при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой тоже является шагом, основанным на социальной ответственности. Было подчеркнуто, что этот благородный поступок призван внести свой вклад в предоставление колясок для людей с ограниченными возможностями в Азербайджане.

На мероприятии люди с ограниченными возможностями поблагодарили Азербайджанское государство и диаспору за внимание и заботу.

Участники мероприятия также ознакомились с условиями, созданными в Центре профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)