Будет расследован вопрос местонахождения археологических находок, вывезенных ранее армянами с оккупированных земель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет расследован вопрос местонахождения археологических находок, вывезенных ранее армянами с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сказал заместитель директора Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли, сообщает в среду Trend.

По его словам, армяне, которые ранее вели незаконные раскопки на оккупированных азербайджанских землях, разместили ряд информаций на некоторых интернет-ресурсах.

"К примеру, недалеко от Шахбулага на территории Агдамского района Азербайджана есть античный город. Армяне, прибегая к фальсификации, заявляют, что это якобы "древний армянский город Тигранакерт". Армянские ученые, которые вели там незаконные раскопки, признают, что все найденные образцы материальной культуры были вывезены. Точных сведений о том, где хранятся эти находки - в Ханкенди или Ереване, нет. Безусловно, будет расследован вопрос местонахождения этих археологических находок", - добавил Мусеибли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)