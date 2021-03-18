Гражданам не нужна отдельная пластиковая карта по услуге ОМС - госагентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданам не нужна отдельная пластиковая карта, чтобы пользоваться услугами обязательного медстрахования (ОМС).

Об этом сказал глава департамента Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Вугар Гурбанов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, с 1 января из заработной платы всех работающих групп населения взимаются выплаты за ОМС: "Граждане обращаются в медучреждение по удостоверению личности и после внесения Fin-кода в систему можно ознакомиться со всей необходимой информацией".

Гурбанов напомнил, что с 1 апреля все граждане Азербайджана смогут воспользоваться услугами ОМС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)