Гражданам не нужна отдельная пластиковая карта по услуге ОМС - госагентство Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Гражданам не нужна отдельная пластиковая карта, чтобы пользоваться услугами обязательного медстрахования (ОМС).
Об этом сказал глава департамента Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Вугар Гурбанов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, с 1 января из заработной платы всех работающих групп населения взимаются выплаты за ОМС: "Граждане обращаются в медучреждение по удостоверению личности и после внесения Fin-кода в систему можно ознакомиться со всей необходимой информацией".
Гурбанов напомнил, что с 1 апреля все граждане Азербайджана смогут воспользоваться услугами ОМС.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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