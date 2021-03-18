В Баку сохранится туманная погода

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя туманная погода в Баку и на Абшеронском полуострове связана с охлаждением земной поверхности в ночные часы и понижением температуры воздуха, сказала в четверг Trend директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологический службы Гюльшад Мамедова.

"Туман, сформировавшийся над Каспийским морем, принес на Абшеронский полуостров порывистый юго-западный ветер. Такая погода сохранится сегодня, а также утром и ночью 19 марта", - сказала Мамедова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)