В Азербайджане обнаружен новый штамм коронавируса (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнаружен новый штамм коронавируса ("британский" штамм).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TƏBİB, по данным Национального центра гематологии и трансфузиологии, в анализах на "Sars Cov-2" у приезжающих и проживающих в Азербайджане лиц фиксируются определенные сомнительные вариации.

В трех образцах крови был выявлен штамм 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм).

Отметим, что вакцина "Coronavac", которая применяется в Азербайджане, эффективна и против новых штаммов коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова)