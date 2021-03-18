В Азербайджане срок наказания 3-х приговоренных к пожизненному заключению лиц сокращен до 25 лет

БАКУ /Trend/ - Сегодняшним распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева срок заключения трех лиц, приговоренных к пожизненному заключению – Асланова Азера Магеррам оглу (осужден в 2001 году), Ахмедова Араза Видади оглу (осужден в 2005 году) и Алиева Вугара Ибрагим оглу (осужден в 2016 году) сокращен до 25 лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)