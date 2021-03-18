Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха»

БАКУ /Trend/ - Учебник «История Карабаха» со следующего учебного года для учащихся 9-х классов будет преподаваться под названием «История победы Карабаха».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он подчеркнул, что посредством этого учебника до граждан Азербайджана и учеников будет доведена информация об истории Карабаха, долгом переговорном процессе по карабахскому конфликту, произошедших событиях и завоевании победы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)