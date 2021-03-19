При приеме на работу в Азербайджане не будет требоваться удостоверение соцстрахования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется требование о предоставлении удостоверения государственного социального страхования при приеме на работу.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 9 Закона «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (права и обязанности застрахованных).

В заметках к поправке подчеркивается, что в результате реформ в социальной сфере в Азербайджане сформирована единая государственная пенсионная система, в которой функции в области соцстрахования, личного учета и пенсионного обеспечения дополняют друг друга. Работа данной системы организована на уровне современных требований, включая создание механизмов индивидуального учета взносов по обязательному государственному социальному страхованию и определения пенсионных прав граждан в стоимостном выражении на основе данных учета.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана № 258 от пятого сентября 2018 года в целях оказания населению услуг по направлению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения через единый интернет-портал был запущен сайт e-sosial.az. Благодаря этому граждане посредством портала в удобной форме могут добыть регулярно обновляющиеся сведения о трудовом договоре, индивидуальном учете, пенсионном капитале, видах соцобеспечения, собственности на землю, инвалидности, реабилитации, уплаченных взносах по обязательному государственному социальному страхованию.

В «Централизованной электронной информационной системе» номер социального страхования, принадлежащий застрахованному, был связан с FIN-кодом его удостоверения личности. Другими словами, ускорение перехода на электронные услуги в системе персонального учета и внедрение инновационных решений сделали достаточным наличие только номера социального страхования, а удостоверение соцстрахования на материальном носителе потеряло актуальность и важность. К тому же, подготовка и доставка этого удостоверения застрахованному приводит к дополнительным финансовым затратам и потере времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)