В исправительном учреждении №7 Пенитенциарной службы Азербайджана освобождены восемь человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В исправительном учреждении №7 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана началось исполнение распоряжения о помиловании, подписанного главой государства, сообщает в пятницу Trend.

В этом учреждении распоряжение коснулось 14 человек, из них которых на свободу отпущены 8 человек, у 6 уменьшен срок наказания.

Напомним, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана 18 марта, охватило 625 осужденных

В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.