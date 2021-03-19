В Азербайджане продлен особый карантинный режим (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:53)
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял постановление о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана, передает в пятницу Trend.
В документе подчеркивается, что для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 первого июня 2021 года.
Согласно постановлению, движение общественного транспорта будет приостановлено в нижеприведенные даты:
- с 00:00 третьего апреля по 06:00 пятого апреля;
- с 00:00 10 апреля по 06:00 12 апреля;
- с 00:00 17 апреля по 06:00 19 апреля;
- с 00:00 24 апреля по 06:00 26 апреля;
- с 00:00 первого мая по 06:00 третьего мая;
- с 00:00 восьмого мая по 06:00 10 мая;
- с 00:00 15 мая по 06:00 17 мая;
- с 00:00 22 мая по 06:00 24 мая;
- с 00:00 29 мая по 06:00 31 мая.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)