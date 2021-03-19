Со следующей недели в Азербайджане начнут вакцинировать граждан старше 40 лет

БАКУ /Trend/ - Вакцинация в Азербайджане началась в январе, и в настоящее время этот процесс продолжается.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, вакцину в стране уже получили свыше 500 тысяч человек.

"На данном этапе вакцинируются граждане старше 50 лет. Со следующей недели начнется вакцинация лиц старше 40 лет. Она в первую очередь охватит территории, где выявлено больше всего случаев заражения, то есть Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Далее вакцинация начнется и в других районах", - подчеркнул Мовсумов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)