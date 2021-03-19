Названа статистика инфицированных COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Названа статистика инфицированных COVID-19 в Азербайджане.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на koronavirus.info, больше всего зараженных приходится на долю Баку – 52,9 процента.
В низменных районах, как и в Абшеронском районе, выявлено 12,9 процента всех случаев инфицирования COVID-19 в стране, Гянджа-Газахской зоне – 8 процентов, Шеки-Загатале – 3,3 процента, Губа-Хачмазе – 3 процента, Лянкяране – 2,8 процента, Горном Ширване – 2,4 процента, Верхнем Карабахе – 1,4 процента.
Наименьшее число инфицированных по-прежнему в Нахчыване – 0,04 процента от общего числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане. Число заразившихся граждан за границей составляет 0,4 процента.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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