Азербайджан сыграл с Португалией в рамках отбора чемпионата мира по футболу
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу сыграла с Португалией в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022.
Как сообщает Trend, матч, который прошел в итальянском Турине, завершился победой Португалии со счетом 1:0.
Команда соперника набрала 3 очка благодаря автоголу Максима Медведева на 37-й минуте.
Отметим, что следующий матч в группе сборная Азербайджана сыграет 30 марта в Баку против Сербии.
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