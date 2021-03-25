ВОЗ не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин - специалист

БАКУ /Trend/ - Непредоставление вакцин Pfizer-BioNTech в Азербайджан в рамках платформы COVAX в борьбе с пандемией COVID-19 является нарушением принципа справедливости.

Об этом сказала Trend доктор философских наук Язгуль Абдыева.

По ее словам, Азербайджан всегда ценил международные инициативы и активно участвовал в их реализации. Об этом свидетельствует тот факт, что наша страна, показавшая образцовое поведение в борьбе с глобальной пандемией коронавируса, пожертвовала 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поддержку борьбы с коронавирусом, а также оказала поддержку более чем 30-ти странам Движения неприсоединения: «Платформа COVAX - это механизм, предназначенный для обеспечения справедливого распределения вакцин COVID-19 во всем мире. Азербайджан был одной из первых среди 50 стран, присоединившихся к платформе COVAX в прошедшем году. Однако Азербайджан не включен в список из 18 стран, получивших Pfizer-BioNTech данной платформы».

Абдиева отметила, что обещание предоставить Азербайджану соответствующие вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено, и наша страна до сих пор не смогла получить их.

«Сегодняшние реалии против Азербайджана вызывают только сожаление. ВОЗ также несет за это ответственность. Она должна обеспечить доступность вакцин для каждой страны и не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при их распределении.»