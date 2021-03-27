Бинагадинский район лидирует в Баку по уровню инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - Бинагадинский район лидирует в Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), и на него приходится 15% всех зараженных жителей столицы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az

Далее следуют Хатаинский (13,2%), Ясамальский (12,2%), Сабунчинский (10,8%),Наримановский (8,3%), Сураханский (8,2%), Насиминский (7,9%), Низаминский и Хазарский (по 6,9%), Гарадагский и Сабаильский (по 5,1%), Пираллахинский (0,5%) районы.

Отметим, что на Баку приходится больше всего случаев инфицирования коронавирусом - 52,9% от общего числа заразившихся в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)