В Азербайджане выявлены нарушения карантинного режима на 14 объектах общепита

БАКУ /Trend/ - Для контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров Азербайджана, Агентство продовольственной безопасности провело 714 мониторингов на 420 объектах общепита.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, на 14 объектах, расположенных в Бинагадинском, Насиминском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском, Сабаильском районах Баку, а также в Гекгельском и Кюрдамирском районах Азербайджана, были выявлены грубые нарушения законодательства, по которым приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

В агентстве также отметили, что расширен охват мониторингами объектов общепита в Баку и регионах. В настоящее время инспекторы ведомства продолжают проводить мониторинги. В отношении владельцев и арендаторов объектов, не соблюдающих правила, будут приняты строгие меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)