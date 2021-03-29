В Агдаме капитально ремонтируют еще одну школу - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Государство уделяет особое внимание строительству, ремонту и восстановлению школ в Агдамском районе, который до победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне считался фронтовой зоной. Сегодня здесь ускоренными темпами продолжается строительство как школ, так и других учебных заведений.

Развитие школьной инфраструктуры имеет важное значение для повышения качества образования. Строительство и капремонт школ успешно ведутся как в городах и райцентрах, так и высокогорных селах, сообщает понедельник Карабахское бюро Trend.

Так, в селе Зангишалы Агдамского района капитально ремонтируется здание средней школы на 640 учащихся.

Это учебное заведение было построено в 1969 году. Отсутствие в школе необходимых условий препятствовало учебному процессу. Уже заменена кровля здания, во дворе школы построены котельная и трансформаторная подстанция. Здесь также появятся футбольное поле, баскетбольная площадка, будут проведены работы по благоустройству.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)