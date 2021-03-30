В Азербайджан будет доставлено 84 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев 30 марта в формате видеоконференции встретился с главным менеджером GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) по коммуникациям Рози Гривз и главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, целью проведения встречи было обсуждение доставки в Азербайджан вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Рози Гривз сообщила, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане и то, что он был в числе стран, которые стали первыми проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также нехватку вакцин на начальном этапе, поставка партии препарата в Азербайджан запланирована на апрель.

Председатель агентства, посчитав этот аргумент необоснованным, сказал, что данный вопрос не упоминается в соглашениях с COVAX. По его словам, Азербайджан был одним из первых среди 50 стран, которые оценили инициативу платформы COVAX по разработке вакцин против вируса SARS-CoV-2 и присоединились к этому сотрудничеству. Было подчеркнуто, что справедливое распределение вакцин между странами мира – важная составляющая эффективного сотрудничества в борьбе с пандемией.

«Азербайджан с первых дней действовал в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и внес свой вклад в сотрудничество в борьбе с COVID-19, выполнил все обязательства по платформе COVAX. Также в Азербайджане создана вся необходимая инфраструктура, связанная с процессом вакцинации. Несмотря на это, в процессе доставки вакцины от COVID-19 в нашу страну посредством платформы COVAX есть задержки», – уточнил Заур Алиев.

Рози Гривз сообщила, что пятого апреля в Азербайджан из Кореи будет доставлено 84 тысячи доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

«В течение приблизительно 5-6 дней вакцины будут доставлены в страну. Наряду с этим в течение восьми недель для Азербайджана будет выделено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech», – подчеркнула Гривз.

В целом до конца мая в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

В завершение встречи председатель Госагентства Заур Алиев выразил надежду, что платформа COVAX сохранит приверженность своим обязательствам перед Азербайджаном и обеспечит доставку в указанные сроки обещанной партии вакцины в нашу страну.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)