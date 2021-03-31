Территория в 200 тыс. кв. метров на дороге в город Шуша расчищена от мин - ANAMA (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Площадь в 200 тысяч кв. метров в районе дороги, строящейся из Физули в город Шуша, расчищена от мин.

Об этом в среду сказал Карабахскому бюро Trend представитель Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Мадат Мамедов.

Он отметил, что это зона в селах Алханлы и Сеидахмедли Физулинского района: "В результате были обнаружены и обезврежены 207 противотанковых, 168 противопехотных мин и 5 единиц неразорвавшихся боеприпасов».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)