Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей - Агентство
ФИЗУЛИ /Trend/ - Поиск мин затрудняет отсутствие карт минных полей.
Об этом сказал в среду Карабахскому бюро Trend представитель Агентства по разминированию территорий Азербайджана Мадат Мамедов.
Он отметил, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.
"Разминирование освобожденных территорий - самый актуальный вопрос, который находится под пристальным вниманием правительства Азербайджана. Армянская сторона не предоставила нам карты заминированных территорий, что затрудняет поиск мин", - сказал Мамедов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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