На освобожденных землях Азербайджана обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Агентство
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию с 27 сентября 2020 года и до сегодняшнего дня обнаружило и обезвредило на освобожденных территориях сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сказал на пресс-конференции начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает в среду Trend.
По его словам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 17 миллионов квадратных километров.
"До сегодняшнего дня в ходе разминирования различные ранения получили четыре сотрудника агентства", - сказал Исмайлов.
Кроме того, по словам представителя агентства, в результате взрывов мин ранения получили 29 мирных жителей.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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