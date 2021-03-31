На освобожденных землях Азербайджана обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Агентство

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию с 27 сентября 2020 года и до сегодняшнего дня обнаружило и обезвредило на освобожденных территориях сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сказал на пресс-конференции начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает в среду Trend.

По его словам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 17 миллионов квадратных километров.

"До сегодняшнего дня в ходе разминирования различные ранения получили четыре сотрудника агентства", - сказал Исмайлов.

Кроме того, по словам представителя агентства, в результате взрывов мин ранения получили 29 мирных жителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)