Чту память жертв геноцида азербайджанцев 31 Марта – Фахреддин Алтун

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, в публикации говорится:

«Желая упокоения их душам, чту память жертв геноцида азербайджанцев 31 марта 1918 года, одного из самых кровавых дней в истории, когда была учинена кровавая резня наших азербайджанских братьев. Мы продолжим быть рядом с азербайджанским народом в его справедливой борьбе».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)