АФФА обратится в ФИФА в связи с провокацией армян на матче с Румынией

БАКУ /Trend/ - Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с провокацией армян на матче с Румынией.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении АФФА на странице в Facebook.

"АФФА в соответствующем порядке направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого "флага" сепаратистского режима на трибунах стадиона во время сегодняшнего матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного тура чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году", - говорится в сообщении.